Многометровые бочки летали, как игрушечные: на Алтае прошел сильнейший ураган (видео)

В Алтайском крае России в четверг, 27 мая, вечером прошел сильный ураган, сопровождавшийся ливнем и градом. Очевидцы смогли снять на видео, как буквально взлетали силосные башни на элеваторе местного фермерского хозяйства.

Видео разгула стихии опубликовал российский Telegram-канал "Mash".

Вместе с тем, как пишет местное интернет-издание "Катунь 24", ураган произошел в селе Старая Тараба Кытмановского района Алтайского края.

Несмотря на впечатляющие кадры и разрушения, причиненные разгулом стихии, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Вместе с тем, фермерское хозяйство, на которое обрушился ураган, понесло большие убытки.

Последствия урагана также опубликовал Telegram-канал "Барнаул №1":

Как сообщалось, в Сингапуре очевидцам удалось записать на видео как корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч.