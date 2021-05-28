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За поимку и арест Лукашенко объявили награду в 11 млн евро

За поимку и арест Лукашенко объявили награду в 11 млн евро
14:32 Сегодня Телеграф

Предприниматель и оппозиционер из Беларуси Валерий Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации на выборах в 2020 году, инициировал идею о сборе 11 миллионов евро, которые пойдут на вознаграждение тех, кто  "осуществят задержание и арест преступника №1" -  Александра Лукашенко.

О ней бывший претендент на пост президента Беларуси рассказал на своем канале в YouTube.

По его словам, те смельчаки, кто решиться на такой шаг могут не переживать. Выплата собранных средств гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга.

Арест Александра Лукашенко

Цепкало пояснил, что перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой желающий. Собранные средства останутся на счетах участников, их спишут только после того, как Лукашенко действительно арестуют.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится", - сказал Цепкало.

Как сообщал "Телеграф", 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Белорусы, несогласные с результатами выборов, вышли на массовые протесты, которые продолжались несколько дней.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Александр Лукашенко, аресты, Валерий Цепкало.
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