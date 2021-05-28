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Глава Ryanair высказался о перехвате самолета в Беларуси и указал на несостыковки в версии Минска

Глава Ryanair высказался о перехвате самолета в Беларуси и указал на несостыковки в версии Минска
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири, самолет которой был перехвачен в небе над Беларусью, связался с Минтрансом страны и заявил, что угон самолета был "преднамеренным и незаконным". 

Об этом сообщает NEXTA. 

В своем письме он призвал власти Беларуси освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, а также назвать имена трех пассажиров, которые покинули самолет после приземления в Минске, поскольку они могут быть агентами КГБ.

Также в сообщении говорится, что капитан авиасудна после предупреждения о бомбе попросил диспетчеров аэропорта связаться с компанией, но те отказались. 

О'Лири пожаловался на обращение персонала с пассажирами и экипажем самолета, указав, что их задержали более чем на 6 часов без объяснения причины. 

Кроме того, расшифровку переговоров диспетчеров с пилотом, он назвал "неточной и неправдивой". 

Напомним, 23 мая над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет, на котором летел экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. 

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и считают террористом. 

Сапеге инкриминируют работу в телеграм-канале "Черная книга Беларуси", публиковавшего информацию о силовиках. Ей грозит до 12 лет лишения свободы

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Беларусь, Ryanair, Роман Протасевич, Софья Сапега.
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