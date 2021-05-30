"Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)

В российском Екатеринбурге на улице Бородина бывший сотрудник МВД, 49-летний Сергей Боков, "устал от жизни" и устроил стрельбу с карабина "Сайга" из окна своей квартиры.

Кадрами происшествия делятся российские телеграм-каналы.

Изначально мужчина обстрелял припаркованные под домом автомобили, а затем открыл огонь по прохожим.

Известно, что стрелок тяжело ранил 9-летнюю девочку, которой пуля попала в живот. Она сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, был ранен в ногу сотрудник Росгвардии.











"Перед пальбой поехавший отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю", - сообщает телеграм-канал Двач.

Сотрудники СОБР начали штурм квартиры, очевидцы сообщают о том, что был слышен еще один выстрел. Предположительно вместе с ним в квартире находится его жена.

Как сообщалось ранее, в марте в подмосковном городе Мытищи 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме и устроил стрельбу по прохожим.

Во время штурма пострадал один из спецназовцев, пуля попала ему в ногу и его забрала скорая. После этого было принято решение обстрелять его дом из гранатомета. Вследствие этого, стрелок погиб.