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"Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)

"Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Екатеринбурге на улице Бородина бывший сотрудник МВД, 49-летний Сергей Боков, "устал от жизни" и устроил стрельбу с карабина "Сайга" из окна своей квартиры. 

Кадрами происшествия делятся российские телеграм-каналы. 

Изначально мужчина обстрелял припаркованные под домом автомобили, а затем открыл огонь по прохожим. 

Известно, что стрелок тяжело ранил 9-летнюю девочку, которой пуля попала в живот. Она сейчас находится в тяжелом состоянии. 

Кроме того, был ранен в ногу сотрудник Росгвардии. 





"Перед пальбой поехавший отправил сообщения своим знакомым с текстом "надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю", - сообщает телеграм-канал Двач. 

Сотрудники СОБР начали штурм квартиры, очевидцы сообщают о том, что был слышен еще один выстрел. Предположительно вместе с ним в квартире находится его жена.

Как сообщалось ранее, в марте в подмосковном городе Мытищи 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме и устроил стрельбу по прохожим. 

Во время штурма пострадал один из спецназовцев, пуля попала ему в ногу и его забрала скорая. После этого было принято решение обстрелять его дом из гранатомета. Вследствие этого, стрелок погиб. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Екатеринбург.
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