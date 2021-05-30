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Стрелок в Екатеринбурге ушел в запой из-за ухода жены, его задержали со снайперами и спецэффектами (видео)

Стрелок в Екатеринбурге ушел в запой из-за ухода жены, его задержали со снайперами и спецэффектами (видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Стрелка, который открыл огонь по прохожим в российском Екатеринбурге, задержали после операции спецназа. 

Как сообщают российские СМИ, перед началом операции в доме отключили свет и газ. 

49-летний Сергей Боков в последнее время находился в запое из-за разногласий с женой. По словам соседей, накануне они поргуались, после чего женщина уехала. После этого бывшего полицейского замечали пьяным на скамейке возле дома. 

Во время задержания силовики применили светошумовую гранату. Сообщалось, что в квартире начался пожар, однако позже в МВД эту информацию опровергли. 




Мужчина "сдаваться без боя" не собирался и несколько раз выстрелил в силовиков из карабина, спас их штурмовой щит.   

Против Бокова открыты уголовные дела по статьям "покушение на жизнь ребенка" и "посягательство на жизнь правоохранителя".

Также в сети появилось фото стрелка. По некоторым данным, он занимал должность врио директора местного ЧОП "Град".

Как сообщалось ранее, в российской Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в школе №175, где убил десять человек. В основном жертвами стрелка стали дети. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Стрельба, Екатеринбург.
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