Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге

В российском Екатеринбурге бывший полицейский после ссоры с женой взял самозарядный дробовик "Сайга" и открыл огонь по прохожим из окна квартиры, в которой проживал.

Известно, что он изначально открыл огонь по припаркованным под домом автомобилям, а затем по людям. Вследствие стрельбы получила тяжелое ранение в живот 9-летняя девочка, а также был ранен в ногу один из прибывших на место сотрудников Росгвардии.

Тем временем, в сети показали видео того, как коротали время местные жители, пока СОБР вел спецоперацию по задержанию стрелка.

Во время операции силовикам пришлось применить светошумовую гранату, чтобы войти в квартиру к злоумышленнику. Тот все равно без боя не сдался и выпустил несколько пуль в сторону спецназовцев. Ранений никто из них не получил, поскольку весь удар принял на себя штурмовой щит.

Мужчину задержали, а жители домов проводили его в автозак отборным матом и пожеланиями "сдохнуть".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Стрелком оказался 49-летний бывший полицейский Сергей Боков. В сети появилась информация, что он занимал должность врио директора местного ЧОП "Град".