Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко
"Чортіться звідси" и прочий креатив: как в Украине прошли новые протесты сторонников Стерненко

Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге

Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российском Екатеринбурге бывший полицейский после ссоры с женой взял самозарядный дробовик "Сайга" и открыл огонь по прохожим из окна квартиры, в которой проживал. 

Известно, что он изначально открыл огонь по припаркованным под домом автомобилям, а затем по людям. Вследствие стрельбы получила тяжелое ранение в живот 9-летняя девочка, а также был ранен в ногу один из прибывших на место сотрудников Росгвардии. 

Тем временем, в сети показали видео того, как коротали время местные жители, пока СОБР вел спецоперацию по задержанию стрелка. 

Во время операции силовикам пришлось применить светошумовую гранату, чтобы войти в квартиру к злоумышленнику. Тот все равно без боя не сдался и выпустил несколько пуль в сторону спецназовцев. Ранений никто из них не получил, поскольку весь удар принял на себя штурмовой щит. 

Мужчину задержали, а жители домов проводили его в автозак отборным матом и пожеланиями "сдохнуть". 

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! 

Стрелком оказался 49-летний бывший полицейский Сергей Боков. В сети появилась информация, что он занимал должность врио директора местного ЧОП "Град".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

Все по теме:

Россия, Стрельба, Екатеринбург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО
02 Опальный белорусский авиаперевозчик отказался летать в оккупированный Крым
03 Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2": озвучен оптимистичный прогноз
04 Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи
05 Конфуз в прямом эфире: российский журналист "засветил" голую женщину на украинском телеканале (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы не будем стоять в стороне&quot;: Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Провожали с руганью и под гитару: видео с места задержания стрелка в Екатеринбурге
Итоги дня 30 мая: день Киева, &quot;потоп&quot; и протесты в Украине
Итоги дня 30 мая: день Киева, "потоп" и протесты в Украине
Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)
Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь