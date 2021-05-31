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"Наша картина дня стала сильно отличаться от государственной": в РФ закрылось крупное интернет-СМИ

"Наша картина дня стала сильно отличаться от государственной": в РФ закрылось крупное интернет-СМИ
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф NEWSru.com

В понедельник, 31 мая 2021 года, в 9 утра вышла последняя новость крупного российского интернет-издания с 21-летней историей – "NEWSru.com". Это новость о закрытии самого СМИ.

"С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно - рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня", - пишут журналисты и отмечают, что в последнее аудитория издания составляла 3 миллиона человек в месяц.

Журналисты отмечают, что перестают работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в России.

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"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов", - говорится в прощальной новости.

Подытоживая, команда "NEWSru.com" подчеркнула, что ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле РФ, делает качественную работу издания более невозможной.

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"Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 миллион 172 тысячи 931 новость (не включая эту). Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы. Для нас это последнее сообщение на сегодня. Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией", - попрощались журналисты издания.

Как сообщалось, в конце апреля 2021 года в РФ признали иностранным агентом популярное интернет-издание "Meduza" ("Медуза").

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, СМИ, Закрытие, NEWSru.com.
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