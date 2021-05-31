Телочка в обмен на бычка: Лукашенко поделился "самым святым" (видео)

Тема "телочек" не оставляет Александра Лукашенко. Так, учитывая предыдущую договоренность, Лукашенко подарил фермеру, с которым спорил на рынке "Валерьяново" о коровах, бычка со своего подворья, а тот в ответ – Венеру, молодую корову.

Об этом пишут в Telegram-канале "Пул Первого".

История с "телочками" вспомнилась снова после того, как фермер написал в администрацию Лукашенко, что подтверждает предложение передать свою корову ему.

Лукашенко о предложении рассказали. Но просто так в подарок корову принимать не стал, заявив, что это должен быть обмен подарками.

Как сообщал "Телеграф", 29 мая в Сочи состоялась неофициальная встреча Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи Путин предложил Лукашенко искупаться в море.