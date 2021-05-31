Запад партнер ненадежный: Россия уже готовится к отключению от SWIFT

Власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Об этом заявил в понедельник, 31 мая, на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Евросоюз уже, да и Запад в целом, не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

В этом контексте Лавров выразил уверенность, что правительством РФ, Центральный банк, и соответствующие финансовые власти "готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".

Как сообщалось, в начале мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет рассматривать любые разумные действия в ответ на агрессивные действия России в отношении Украины или других партнеров Штатов.