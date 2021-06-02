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Российские медики перепутали покойников и отдали родственникам не то тело

Российские медики перепутали покойников и отдали родственникам не то тело
04:13 Сегодня Телеграф

В России в подмосковной больнице произошло ЧП: родственникам "выдали" мертвого дедушку, а после похорон оказалось, что это его сосед по палате.

Об этом 1 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Сообщается, что в средине мая 79-летний Григорий Васильев попал в солнечногорскую больницу с подозрением на инсульт, и уже спустя 5 дней врачи сообщили о его смерти.

Однако, вовремя опознания тела родственники отказывались признавать, что этом их родственник. В свою очередь патологоанатом показал все бирки и документы и заверил, что умерший непохож на себя из-за инсульта и вскрытия. После этого родные оформили свидетельство о смерти, а дедушку похоронили. 

Но уже спустя 2 дня оказалось, что пенсионер жив, а на семейном захоронении покоится его сосед по палате. В больнице перепутали кровати местами и выдали не то тело.

По информации Минздрава, администрация больницы, где произошел инцидент проводит проверку, а врача отстранили от работы.

В то же время семья настаивает, что пенсионеру необходима реабилитация и перевод в другую больницу, но без документов такую процедуру проделать невозможно.

Напомним, что 1 июня в российском Владивостоке охранник "скрутил" ребенка, заподозрив того в попытке украсть телефон. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Москва, Россия.
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