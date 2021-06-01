"В смысле заработал?" Резкий скачок доходов Кадырова обескуражил россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров задекларировал в начале мая 381,1 млн рублей (5 181 600 долларов).

Об этом пишут "Открытые медиа".

При этом в 2019 году Кадыров задекларировал 147 млн рублей (1 999 200 долларов), а в 2018 году - 7,5 млн рублей (102 000 долларов). Таким образом, за последние два года Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз.

В сети не удержались от комментариев в связи с озвученными цифрами.

Кадыров оказался богаче ТОП-10 самых богатых глав регионов вместе взятых https://t.co/EtFjEYDmSu pic.twitter.com/fZdKbVv6gz — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 1, 2021

"В смысле ЗАРАБОТАЛ? Это по-другому называется!", "Щедро ему аллах послал всем бы так", "Теперь он самый богатый террорист в мире?", "Заработал? Чиновникам же вроде как зарплату платят. В Инстаграме на рекламе, что ли?", "Чем беднее регион в стране, тем богаче ее руководитель", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения с палестинцами в Иерусалиме, в результате которых пострадали более 200 человек.