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В России выдали "сенсацию" о якобы поставках оружия НАТО в Украину

В России выдали "сенсацию" о якобы поставках оружия НАТО в Украину
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф Минобороны Украины

Под прикрытием украинско-американских учений "Sea Breeze – 2021" с привлечением стран НАТО подразделениям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в районе операции Объединенных сил на Донбассе, будут поставлены современное оружие и боеприпасы.

Об этом заявил в среду, 2 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск… В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал Конашенков.

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Конашенков также заявил, что Минобороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений и " и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

 Как сообщалось, в начале мая российские корабли отличились "наглыми выходками" на учениях Украины и США в Черном море.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Учения, Боеприпасы, Вооружение, ВСУ, Игорь Конашенков, Sea Breeze – 2021.
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