В России выдали "сенсацию" о якобы поставках оружия НАТО в Украину

Под прикрытием украинско-американских учений "Sea Breeze – 2021" с привлечением стран НАТО подразделениям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в районе операции Объединенных сил на Донбассе, будут поставлены современное оружие и боеприпасы.

Об этом заявил в среду, 2 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск… В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал Конашенков.

Конашенков также заявил, что Минобороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений и " и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Как сообщалось, в начале мая российские корабли отличились "наглыми выходками" на учениях Украины и США в Черном море.