Обстановка в Карабахе все накаляется: Азербайджан заявил о вторжении армянских солдат

1 июня на территорию Азербайджана вторглись около 40 военных Азербайджана.

Об этом 2 июня сообщили в Минобороны и Госпогранслужба Азербайджана.

Сообщалось, что инцидент произошел 1 июня около 8 вечера на кельбаджарском направлении.

ВС Азербайджана вывели военных Армении с территории и вынудили отойти на исходные позиции. При этом оружия не применяла ни одна из сторон.

В свою очередь в Минобороны Армении назвали фейком информацию о вторжении армянских солдат на территорию Азербайджана.

Там также считают, что дезинформация распространяется военно-политическим руководством Азербайджана для уравновешивания провокации азербайджанских ВС, которые пытались обострить ситуацию на границе вторгшись на территорию Армении 12-13 мая.

Отметим, боевые действия в Нагорном Карабахе были на время прекращены еще ночью 10 ноября 2020 года, после подписания соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что 28 мая позиции Азербайджана в Нахчыване обстреляли армянские военные в ходе нового витка обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.