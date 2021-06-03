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Большинство армян не видят пользы от вмешательства России в карабахский конфликт (опрос)

Большинство армян не видят пользы от вмешательства России в карабахский конфликт (опрос)
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф dommoskvy.am

Многие армяне недовольны тем, как Россия выполняет свои союзнические обязательства, и начинают задумываться, а нужен ли им такой союзник вообще.

Такой вывод можно сделать из опроса, проводимого 3 июня Telegram-каналом "Armenian Military Portal", который позиционирует себя как ресурс, освещающий "состояние вооружённых сил Армении и Арцаха, а также баланс сил в регионе".

Так, более половины принявших участие в опросе по состоянию на 13.00 (по Киеву), ответили, что либо РФ не выполняет свои обязательства (36%), либо считают, что Армении не нужен такой союзник (16%).

Армения опрос

Данный опрос нерепрезентативен с точки зрения социологии, однако учитывая патриотическую направленность его контента и соответственно аудитории, можно сделать определенные выводы, какие настроения гуляют в армянском обществе.

Как сообщалось, по состоянию на начало июня обстановка в Карабахе накаляется. Так, 1 июня Азербайджан заявил о вторжении армянских солдат на свою территорию.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ заявил, что считает возможным подписание мирного договора с Арменией при одном условии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Армения, Опрос, Отношение, союзник.
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