Большинство армян не видят пользы от вмешательства России в карабахский конфликт (опрос)

Многие армяне недовольны тем, как Россия выполняет свои союзнические обязательства, и начинают задумываться, а нужен ли им такой союзник вообще.

Такой вывод можно сделать из опроса, проводимого 3 июня Telegram-каналом "Armenian Military Portal", который позиционирует себя как ресурс, освещающий "состояние вооружённых сил Армении и Арцаха, а также баланс сил в регионе".

Так, более половины принявших участие в опросе по состоянию на 13.00 (по Киеву), ответили, что либо РФ не выполняет свои обязательства (36%), либо считают, что Армении не нужен такой союзник (16%).

Данный опрос нерепрезентативен с точки зрения социологии, однако учитывая патриотическую направленность его контента и соответственно аудитории, можно сделать определенные выводы, какие настроения гуляют в армянском обществе.

Как сообщалось, по состоянию на начало июня обстановка в Карабахе накаляется. Так, 1 июня Азербайджан заявил о вторжении армянских солдат на свою территорию.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ заявил, что считает возможным подписание мирного договора с Арменией при одном условии.