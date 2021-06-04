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После нашумевшего интервью Протасевича сравнивают с американским военным Дентоном: кто он такой (видео)

После нашумевшего интервью Протасевича сравнивают с американским военным Дентоном: кто он такой (видео)
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После нашумевшего интервью экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, в котором он раскаялся за поддержку протестных движений в Беларуси и извинился перед Александром Лукашенко, пользователи сети указали на заметные на его руках следы, свидетельствующие о пытках

После этого пользователи сети напомнили об истории захваченного во время войны во Вьетнаме американского командира ВМС Джеремаи Дентона, который выступая на вьетнамском телевидении проморгал азбукой Морзе слово "пытки".

Протасевич, хоть и не моргал в кадре, но в одном из фрагментов показательно закрыл лицо руками, чтобы показать шрамы на руках. 

Джеремая Дентон во время Вьетнамской войны был пилотом палубного штурмовика A-6 Intruder. В 1965 году его самолет сбили, а сам он оказался в плену, в котором пребывал до 1973 года. 

В 1966 году его вынудили дать пропагандистское интервью на вьетнамском телевидении, тогда он симулировал проблемы с ослепляющим светом в студии и проморгал азбукой Морзе "T-O-R-T-U-R-E" ("пытка").

После освобождения из плена он пошел в политику и в 1981 году стал сенатором-республиканцем от штата Алабама. 

Раскол оппозиции и сигнал для ЕС: зачем Лукашенко понадобилось "интервью" Протасевича

Как сообщалось ранее, советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка отреагировал на интервью Протасевича, заявив, что не стоит воспринимать всерьез признание человека, записанное под дулом автомата.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

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Беларусь, Пытки, Роман Протасевич, Джеремая Дентон.
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