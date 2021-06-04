Раскол оппозиции и сигнал для ЕС: зачем Лукашенко понадобилось "интервью" Протасевича

Белорусский оппозиционный журналист и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого 23 мая задержали в Минске после принудительной посадки самолета, дал интервью и признал свою вину за "организацию массовых беспорядков".

В беседе с "Телеграфом" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал это интервью, которое серьезно взволновало сеть.

- Игар, сначала вопрос, который волнует многих после просмотра данного видео - пытали Протасевича или нет?

- Скорее всего, с Протасевичем работали жестко - и психологически, и, возможно, физически. Есть методы физического воздействия, пыток в СИЗО КГБ, где находится Протасевич, свидетельствовали бывшие узники, в том числе экс-кандидаты в президенты. Надо понимать – в таких интервью есть часть реальных фактов, которые человек говорил на допросах, а есть часть того, что его попросили (заставили) сказать.

Но с точки зрения информационной операции – а именно ей было данное интервью – даже если Протасевич вырвется из Беларуси и расскажет, что его пытали, это уже не возымеет нужного эффекта. В ход пошли совсем другие кейсы.

- Что за кейсы, и на что Вы обратили внимание, просмотрев интервью?

- На Протасевича давят с разных сторон. Силой, угрозами, играя на определенных тезисах, обидах. На возможных внутренних конфликтах, о которых может знать или догадываться окружение Лукашенко. Играют по нескольким направлениям. Если заметили – ведущий тщательно подбирает слова, обращаясь к Протасевичу. Мол, вы такой умный, как оказались среди таких, вас не признали и так далее. Такая эмоциональная подпитка идет даже во время интервью.

Что касается кейсов. Один из них – внести разлад в оппозицию, где и так всё не особо ладно. Плюс – передать определенные сигналы лоялистам (тем, кто поддерживает Лукашенко) и так называемому «болоту» (кто не примкнул ни к какому лагерю). Идет мощный посыл на дискредитацию противников власти. Были пассажи про алкоголь в рядах оппозиции и так далее. Типичный агитационный прием. Даже в украинской истории, как правило, перед парламентскими выборами, можно много найти подобных кейсов. Сколько зарабатывает тот или иной кандидат, с кем жил, с кем развелся, с кем занимался сексом и так далее...

- Такие методы срабатывают?

- Что такое называть множество фамилий в формате такого интервью с точки зрения оппонентов Лукашенко? Понято, что часть информации не соответствует действительности. Но часть близка к реальности. Делается это, чтобы сами эти оппоненты вошли в состояние большего недоверия друг к другу.

Конкуренция в оппозиции есть, мы об этом говорили не раз. Но одно дело - просто конкуренция, другое – конкуренция, помноженная на определенный негативный осадок. Классический подход любой информационной операции. Даже если это абсолютная ложь, осадочек остался. Растет уровень недоверия, который дезорганизует оппонентов и увеличивает возможность открытых или скрытых конфликтов между ними.

Кстати, из большой тройки белорусской оппозиции была озвучена лишь фамилия Тихановской. Ни Цепкало, ни Бабарико почему-то Протасевич не назвал. Что это значит – сказать не могу. Но факт интересный. Который, возможно, укладывается в кейс неназывания фамилий по российскому направлению.

- А о ком из россиян умолчал Протасевич?

- Он активно говорил о различных группах в белорусской оппозиции. Озвучил фамилию Гуцериева (российский олигарх Михаил Гуцериев, владелец британской компании GCM Global Energy Inc., которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане, и которой, по некоторым данным, принадлежит зарегистрированная в Беларуси компания "Славкалий". – Авт.). Исходя из структуры бизнеса Гуцериева – это калийные соли и IT. В том числе криптобиржа – отмывание денег через криптовалюту. Кому выгодно бить по нему? Если это калийные соли – то это владелец «Уралкалия» Мазепин, прямой конкурент. Если IT-инвестиции и крипта – это Усманов, владелец холдинга «КоммерсантЪ», а также ряда соцсетей. Если из старой гвардии – то это Керимов, который лично в конфликте с Лукашенко по калийной теме. Ни одной из этих фамилии названо не было. Протасевич лишь намекал о неких российских конкурентах Гуцериева.

- Аналогичные интервью уже были ранее?

- Да, конечно. Если сравнивать, к примеру, с нашумевшим интервью Юрия Воскресенского (белорусский политик, бизнесмен, на президентских выборах 2020 года собирал подписи в поддержку Виктора Бабарико в одном из районов Минска; после выборов задержан по обвинению в организации массовых беспорядков, заключен в СИЗО КГБ; после досрочного освобождения заявил, что Александр Лукашенко поручил ему разработать поправки в Конституцию. – Авт.), то просматриваются интересные акценты. В том случае ключевым посылом было - насколько логичны действия оппонентов Лукашенко. Тут же интервью носило скорее эмоциональный характер. Одной из задач интервью с Воскресенским было - сбить определенные эмоции, перевести восприятие ситуации частью населения, которое лояльно относится к власти, в более логичное русло. А цель интервью с Протасевичем - поднять градус эмоций. В определенной мере вдохновить, как бы цинично это не звучало, ту группу, которая поддерживает власть. И ввести в состояние ступора, определенной депрессии оппонентов Лукашенко.

- Для Запада что-то значит это интервью?

- Ситуация с принудительной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair ставшая причиной новой волны санкций против Беларуси, может рассматриваться совсем под другим углом. Ключевой тезис был – Протасевич. Но я не исключаю, что при условии, если Протасевича психологически сломают до конца, его выпустят. Или под подписку о невыезде, или проведут суд - и дадут небольшой срок. Или широкий жест со стороны Лукашенко – парень раскаялся, я его выпускаю.

И вот его помиловали. Или просто он вышел и начал активно сотрудничать с белорусской властью. Насколько логична будет прежняя конструкция, используемая для критики белорусских властей со стороны Польши, Литвы, Украины?

- Это может привести к ослаблению или отмене санкций?

- Вряд ли. По крайне мере, сразу. Но зато создаст ситуацию, при которой это и другое санкционное давление можно показывать как абсурдное. Причем в информационной плоскости не только Беларуси и РФ, но и стран Запада, выступающих против резких санкций, в том числе авиационного бана. А таких немало - Венгрия, Румыния, Австрия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Балканские государства.

Подчеркиваю, это не будет означать отмены санкций. Но при обсуждении следующего пакета всегда будет звучать тезис – ребята, мы уже один раз обожглись, давайте не спешить.

Напомним, что 23 мая в национальном аэропорту "Минск" не запланировано приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту "Афины-Вильнюс".

С борта были сняты основатель Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич, которого преследовали в Беларуси, обвиняя в организации массовых беспорядков, а также его девушка Софья Сапега, которой инкриминируют работу в телеграм-канале "Черная книга Беларуси", публиковавшего информацию о силовиках.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири охарактеризовал принудительную посадку рейса Ryanair в Минске как "поддерживаемый государством угон".

В Греции заявили, что за Протасевичем в стране следили люди "с российскими паспортами".