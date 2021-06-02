Самолеты в Крым и заигрывание с "ЛНР": как далеко может зайти Лукашенко в дружбе с Кремлем

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня заявил о том, что они с президентом РФ Владимиром Путиным прорабатывают вопрос об отправке своих самолетов компании "Белавиа" в Крым.



Он также разрешил боевикам группировки "ЛНР" провести допрос основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, который ездил в зону военного конфликта на Донбассе как журналист и находился на позициях "Азова".

Политолог Виктор Таран рассказал "Телеграфу", о чем говорят такие действия Александра Лукашенко.

"В последнее время, на фоне эскалации с Западом, видим сближение Беларуси с РФ. Очевидно, что за финансовую подпитку в виде очередного кредита, Путин начал ставить политические условия. Прежние реверансы, которые делал Лукашенко, говоря о будущем общем экономическом пространстве и так далее, Путина уже не устраивают. У него уходит время. Как биологическое – он уже не молод, так и электоральное. Осенью состоятся выборы в Госдуму, а рейтинги "Единой России" не такие уж и большие. Поэтому Путину нужна хоть какая-то победа. И такой победой могло бы стать объединение, максимальная интеграция с Беларусью", – считает Виктор Таран.

Он не исключает, что заявления в стиле, что Беларусь будет летать в Крым прямыми рейсами через РФ, а Протасевича допросят боевики "ЛНР", – это только начало.

"Вскоре, думаю, мы услышим более серьезные заявления геополитического характера. И увидим объединение России и Беларуси в единое экономическое пространство. Соответствующие анонсы уже делают премьер-министры двух стран. Всё идет к аншлюсу по примеру включения Австрии в состав нацистской Германии в 1938 году, после чего Гитлер получил плацдарм для захвата Чехословакии и дальнейшего наступления на Юго-Восточную Европу, – предупреждает Виктор Таран. – Не исключаю, что 16 июня на переговорах между Путиным и Байденом, этот вопрос могут поднять. И Путин поставит одним из условий для тех или иных уступок со стороны РФ, что Запад закроет глаза на аншлюс Беларуси. А как Запад умеет закрывать глаза, мы знаем и по истории, которая предшествовала Второй мировой войне, и по новой истории, в том числе 2014 года, когда РФ незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса".

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат заявляла, что состояние здоровья Протасевича соответствует норме. Также адвокат уточнила, что, по словам самого Протасевича, ссадины на его лице появились потому, что он сам их себе поставил.