Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Чуда не будет: что принесет Украине саммит Байдена и Путина
Чуда не будет: что принесет Украине саммит Байдена и Путина
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
Разгромившая съемную квартиру блогерша записала матерное видео с угрозами
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
ЧП с воздушным шаром на Хмельниччине: мужчина лишился пальцев из-за травмы и... медиков
Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера
Соперник сборной Украины по Евро лишился основного голкипера

Самолеты в Крым и заигрывание с "ЛНР": как далеко может зайти Лукашенко в дружбе с Кремлем

Самолеты в Крым и заигрывание с "ЛНР": как далеко может зайти Лукашенко в дружбе с Кремлем
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня заявил о том, что они с президентом РФ Владимиром Путиным прорабатывают вопрос об отправке своих самолетов компании "Белавиа" в Крым.

Он также разрешил боевикам группировки "ЛНР" провести допрос основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, который ездил в зону военного конфликта на Донбассе как журналист и находился на позициях "Азова".

Политолог Виктор Таран рассказал "Телеграфу", о чем говорят такие действия Александра Лукашенко.

"В последнее время, на фоне эскалации с Западом, видим сближение Беларуси с РФ. Очевидно, что за финансовую подпитку в виде очередного кредита, Путин начал ставить политические условия. Прежние реверансы, которые делал Лукашенко, говоря о будущем общем экономическом пространстве и так далее, Путина уже не устраивают. У него уходит время. Как биологическое – он уже не молод, так и электоральное. Осенью состоятся выборы в Госдуму, а рейтинги "Единой России" не такие уж и большие. Поэтому Путину нужна хоть какая-то победа. И такой победой могло бы стать объединение, максимальная интеграция с Беларусью", – считает Виктор Таран.

Он не исключает, что заявления в стиле, что Беларусь будет летать в Крым прямыми рейсами через РФ, а Протасевича допросят боевики "ЛНР", – это только начало.

"Вскоре, думаю, мы услышим более серьезные заявления геополитического характера. И увидим объединение России и Беларуси в единое экономическое пространство. Соответствующие анонсы уже делают премьер-министры двух стран. Всё идет к аншлюсу по примеру включения Австрии в состав нацистской Германии в 1938 году, после чего Гитлер получил плацдарм для захвата Чехословакии и дальнейшего наступления на Юго-Восточную Европу, – предупреждает Виктор Таран. – Не исключаю, что 16 июня на переговорах между Путиным и Байденом, этот вопрос могут поднять. И Путин поставит одним из условий для тех или иных уступок со стороны РФ, что Запад закроет глаза на аншлюс Беларуси. А как Запад умеет закрывать глаза, мы знаем и по истории, которая предшествовала Второй мировой войне, и по новой истории, в том числе 2014 года, когда РФ незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса".

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат заявляла, что состояние здоровья Протасевича соответствует норме. Также адвокат уточнила, что, по словам самого Протасевича, ссадины на его лице появились потому, что он сам их себе поставил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 309

Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ЛНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот
05 "В ней косточки из бриллиантов": сеть озадачили цены на черешню на украинских рынках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Снайперы стреляли из жилых домов: появилась запись ранее неизвестных телефонных разговоров о штурме луганского погранотряда
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Иран потерял крупнейший военный корабль в Оманском заливе: подробности ЧП
Милованову нашли &quot;тепленькое&quot; место в &quot;Укроборонпроме&quot;
Милованову нашли "тепленькое" место в "Укроборонпроме"
&quot;Иногда что-то просто не получается&quot;: звезда &quot;Друзей&quot; Мэттью Перри расстался со своей невестой
"Иногда что-то просто не получается": звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь