В Волгу пролилось топливо: в России произошло двойное кораблекрушение (видео)

Под Самарой (Россия), в районе острова Поджабный, произошло серьезное ЧП: затонул теплоход "Барракуда", который переправлял к берегу земснаряд и понтон. Земснаряд также пошел на дно.

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

К счастью, никто из членов экипажа не погиб. Всего на борту боевой посудины находились четыре человека, все они спасены. Пока причины двойного кораблекрушения неясны.

Но последствия ЧП уже настораживают: в районе аварии уже зафиксирован разлив топлива.

Как сообщал "Телеграф", ранее самый большой корабль иранского военно-морского флота загорелся и затонул в среду, 2 июня, в Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах.

Также неподалеку от Питера в РФ, на кораблестроительном заводе "Пелла" во время работ опрокинулось судно в результате чего погибли мужчина и женщина.