Россияне обнаружили посадки конопли прямо возле местной сельской администрации (видео)

В Зилаире (республика Башкортостан, Россия) возле местного райпо в самом центре села обнаружены посадки конопли.

Неожиданную находку засняли местные жители, а кадрами поделились в телеграм-канале Mash.

"Вообще-то, в кадку собирались посадить сосну. Но то ли семена перепутали, то ли захотели обеспечить жителям хорошее настроение — в общем, выросло что выросло", - сказано в сообщении.

На кадрах заметно, что марихуана растет прямо в клумбах на центральной площади, при этом не в единичном количестве.

Полицейские региона уже начали проверку.

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