У Лаврова нахамили Столтенбергу в ответ на предостережения для России и Беларуси

В Министерстве иностранных дел России ответили на планы НАТО защищать союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска и Москвы.

"Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Беларусь. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входят. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", - написала в своем Телеграмм-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова пожелала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу преодолеть старые фобии и избавиться от маний преследования.

По словам Захаровой, ко всем так и не решенным за десятилетия реальным проблемам НАТО сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США.

"Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами", - посоветовала Захарова.

Ранее, Захарова назвала действия Запада "применением политически мотивированных односторонних ограничительных мер".