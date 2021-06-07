"Газпром" распрощался с Москвой: подробности

В России главная компания газового монополиста ПАО "Газпром" изменил прописку с Москвы на Петербург.

Об этом 7 июня сообщил Интерфакс.

Сообщается, что на собрании в июне акционерам общества было предложено изменить устав ПАО, сменив также место дислокации с Москвы на Санкт-Петербург.

Отметим, что переезд "Газпрома" начался 10 лет назад с "Газпром нефти".

После чего начался поэтапный переезд подразделений компании и ее дочерних компаний.

Напомним, что 4 июня глава Кремля Владимир Путин назвал, условие при каком Украина получала бы больше за транзит российского газа и покупала бы голубое топливо по более выгодным ценам.