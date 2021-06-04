Президент России Владимир Путин объяснил, при каком условии Украина получала бы больше за транзит российского газа и покупала бы голубое топливо по более выгодным ценам.

Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Были бы нормальные отношения и прокачивали бы значительную часть через Украину, но там же проблемы создаются и даже не в сфере политики, а в сфере экономики", - сказал он, имея ввиду под проблемами в экономике монополию в транзите газа.

По словам российского лидера, в течение ближайших 5 лет Россия будет прокачивать до 40 млрд куб. метров.

"В лучшие годы прокачивали до 200 млрд куб. метров", - отметил он.

Также Путин уточнил, что на данный момент Украина получает за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать - 3-4-5 млрд долларов, если бы "дружила" с РФ.

Как сообщал "Телеграф", Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова, которой пророчат президентское кресло, "показала личико" на Петербургском международном экономическом форуме, где как раз выступал и Путин.