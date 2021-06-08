Российского топ-чиновника оштрафовали из-за шашлыков: как так получилось

В России главе Бурятии Алексею Цыденову выписали штраф из-за разведения костра.

Об этом 7 июня он сообщил на своей странице в Инстаграме.

По его словам МЧС наложило на него штраф в 3 000 рублей еще во время майских праздников, когда он решил приготовить шашлыки на берегу реки. В то время в регионе действовал особый противопожарный режим.

"И ведь ничего не скажешь. Все правильно!", — написал он.

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Напомним, что 7 июня в Орле в юридическом институте МВД России нашли зарезанным курсанта.

6 июня в РФ Якутию охватили лесные пожары. В тушении которых участвовали более 1500 человек.

1 июня в РФ в Тюменской области неподалеку от села Комсомольское случился пожар, из-за чего пожарным пришлось спасаться в реке.