Российского топ-чиновника оштрафовали из-за шашлыков: как так получилось

В России главе Бурятии Алексею Цыденову выписали штраф из-за разведения костра.
Об этом 7 июня он сообщил на своей странице в Инстаграме.
По его словам МЧС наложило на него штраф в 3 000 рублей еще во время майских праздников, когда он решил приготовить шашлыки на берегу реки. В то время в регионе действовал особый противопожарный режим.
"И ведь ничего не скажешь. Все правильно!", — написал он.
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Напомним, что 7 июня в Орле в юридическом институте МВД России нашли зарезанным курсанта.
6 июня в РФ Якутию охватили лесные пожары. В тушении которых участвовали более 1500 человек.
1 июня в РФ в Тюменской области неподалеку от села Комсомольское случился пожар, из-за чего пожарным пришлось спасаться в реке.