Накануне встречи Путина с Байденом Россия устроила козни американским дипломатам

Россия денонсировала меморандум об "открытой суше" с США.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Соответствующий документ был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, он позволял дипломатам двух стран свободно перемещаться по России и США, исключая территории, для посещения которых требуется спецразрешение.

О намерении предпринять данный шаг МИД РФ сообщал еще 16 апреля. Это произошло после введения США санкций против 32 физических и юридических лиц, а также 6 технологических компаний.

Отмена возможности перемещаться по РФ для американских дипломатов происходит на фоне подготовки к проведению личной встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина в швейцарской Женеве.

Как известно, их саммит запланирован на 16 июня. До этого Байден посетит саммит G7 в Британии, а затем отправится в Бельгию на саммит НАТО.