Скачать
Четверг, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе
Пулатов явно врет: в суде открылись важные детали по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе
Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников
Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников

Накануне встречи Путина с Байденом Россия устроила козни американским дипломатам

Накануне встречи Путина с Байденом Россия устроила козни американским дипломатам
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия денонсировала меморандум об "открытой суше" с США. 

Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. 

Соответствующий документ был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, он позволял дипломатам двух стран свободно перемещаться по России и США, исключая территории, для посещения которых требуется спецразрешение. 

О намерении предпринять данный шаг МИД РФ сообщал еще 16 апреля. Это произошло после введения США санкций против 32 физических и юридических лиц, а также 6 технологических компаний. 

Отмена возможности перемещаться по РФ для американских дипломатов происходит на фоне подготовки к проведению личной встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина в швейцарской Женеве

Как известно, их саммит запланирован на 16 июня. До этого Байден посетит саммит G7 в Британии, а затем отправится в Бельгию на саммит НАТО. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

США, Россия, Михаил Мишустин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне добились запрета нашумевшей формы сборной Украины по футболу
02 Таинственный Х48: стало известно о свидетеле крушения МН17, серьезно подставившем Россию
03 Пятиэтажка упала на оживленную магистраль, много людей погибло: видео с моментом ЧП
04 "Путин окончательно теряет рассудок": почему хозяин Кремля приравнял Украину к нацистской Германии
05 В России неожиданно скончалась старшая сестра Шойгу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте&quot;: Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
"Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте": Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
Мэр Ровно оправдался за намерение вывезти ромов из города
Мэр Ровно оправдался за намерение вывезти ромов из города
Страницу Леси Никитюк в Instagram взломали: что постят хакеры
Страницу Леси Никитюк в Instagram взломали: что постят хакеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь