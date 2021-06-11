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"Перед кремлевским занавесом": мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)

"Перед кремлевским занавесом": мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Telegram

В Москве на Красной площади 11 июня мужчина дважды выстрелил из пистолета в воздух , а потом себе в голову. Оказалось, что это была акция "Контрольный выстрел", устроенная акционистом-художником Павлом Крисевичем, он получил ожог лица и задержан полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал "Readovka".

"Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция", - пишет канал и публикует видео задержания Крисевича.

Крисевич выстрел

Перед акцией Крисевич поделился с каналом своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Позже появилась информация, что он стрелял себе в голову охолощенным пистолетом Макарова и получил ожог лица.

После задержания Крисевича доставили в ОВД "Китай-город".

Как заявил Крисевич в своем манифесте, это "контрольный выстрел государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах".

Telegram-канал опубликовал "Кремлёвская прачка" фото пистолета, из которого стрелял Крисевич.

Крисевич_пистолет

Также появилось видео задержания акциониста с более близкого ракурса: 

Павел Крисевич – российский активист, акционист, бывший студент Московского государственного института международных отношений. Родом из Санкт-Петербурга.

Крисевич_фото

Он известен участием в ряде акций в поддержку российских политзаключенных.

Так, вечером 5 ноября 20202 года Крисевич в виде Иисуса Христа повис на кресте возле здания ФСБ на Лубянке в Москве, а его коллеги в формах ФСБ-шников разожгли ряжом огонь. Акция была устроена в поддержку политзаключенных.

В августе в Санкт-Петербурге Крисевич свесился с моста с призывом освободить политзаключенных.

В июне Крисевич после приговора по делу "Сети" провел в Санкт-Петербурге акцию с дымовой шашкой, приковал себя наручниками к ограде и разбрасывал листовки с лозунгами "Свободу политзаключенным" и "Ваш электрошок не убьет ваши идеи".

Крисевич_фото_2

Он также проводил акцию после отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, во Франции суд вынес приговор мужчине, который дал пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 487

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Москва, Россия, Акция, Выстрел, Красная площадь, Павел Крисевич.
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