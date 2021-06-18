Купят на AliExpress? Минобороны РФ насмешило планами создания смартфона для военных

В Министерстве обороны России объявили о планах разработать для военнослужащих и членов их семей смартфоны и специальные приложения.

Об этом заявил замруководителя департамента информационных систем МО РФ генерал-майор Александр Осадчук, передает ТАСС.

"У нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", — сказал он.

Модель смартфона для российских военных будут разрабатывать на базе научного центра, технополиса "Эра".

Там же идет работа по созданию "цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных". Этот проект называется "Кварц".

"Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности (военнослужащих – ред.)", - пояснил Осадчук.

Кроме того, по его словам, Минобороны РФ разворачивает систему "Паспорт", предназначение которой обеспечить доступ военных к данным, которые нужны им в повседневной жизни.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей крайне скептически отнеслись к данной новости: одни не верят в возможность российской промышленности создать что-то высокотехнологичное самостоятельно и предполагают, что "российский" телефон будет куплен в Китае, другие же иронизируют над габаритами возможного изделия и сравнивают с советскими армейскими радиостанциями:

Как сообщалось, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе российские ракетные комплексы "не взорвались или взорвались лишь на 10%".