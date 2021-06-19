Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших

Утром в субботу, 19 июня, в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "LIFE SHOT".

По его информации, на потерпевшем крушение самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов, которые должны были совершить тренировочные прыжки.

"При взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю", - говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли оба члена экипажа и двое парашютистов, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Так, по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил

Ниже приводим список всех находившихся на борту разбившегося самолета.

Экипаж:

1. Шейкин — командир воздушного судна (погиб)

2. Никитин — второй пилот (погиб)

Пассажиры:

1. Верещака Станислав (в тяжёлом состоянии)

2. Мирошниченко Георгий

3. Франк Тимур

4. Измалкин Александр

5. Фурман Александр

6. Афанасьев Алексей

7. Чернышев Евгений

8. Пономаренко Евгений

9. Канаш Артём

10. Фриланг Александр

11. Кавалёв Сергей

12. Степанов Дмитрий

13. Барский Игорь

14. Валюк Дмитрий

15. Исаков Юрий

16. Новгородцев Вячеслав (погиб)

17. Рыбальченко Алексей (погиб)

По данным канала, оба погибших парашютиста —Новгородцев ( на фото ниже слева) и Рыбальченко (справа) — были инструкторами на аэродроме Танай.

"В сумме у них за плечами было около 8 000 прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Telegram-канал "360tv" со ссылкой на в региональное отделение ДОСААФ сообщает о девяти погибших в результате крушения воздушного судна, однако других подробностей не предоставляет.

Как сообщалось, в Беларуси в г. Барановичи Брестской области 19 мая выполнявший учебный полет самолет Як-130 ВВС страны разбился, упав в жилом районе.