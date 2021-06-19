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Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших

Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших
09:33 Сегодня Телеграф Telegram

Утром в субботу, 19 июня, в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "LIFE SHOT".

По его информации, на потерпевшем крушение самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов, которые должны были совершить тренировочные прыжки.

"При взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю", - говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли оба члена экипажа и двое парашютистов, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Так, по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил

Ниже приводим список всех находившихся на борту разбившегося самолета.

Экипаж:

  • 1. Шейкин — командир воздушного судна (погиб)
  • 2. Никитин — второй пилот (погиб)

Пассажиры:

  • 1. Верещака Станислав (в тяжёлом состоянии)
  • 2. Мирошниченко Георгий
  • 3. Франк Тимур
  • 4. Измалкин Александр
  • 5. Фурман Александр
  • 6. Афанасьев Алексей
  • 7. Чернышев Евгений
  • 8. Пономаренко Евгений
  • 9. Канаш Артём
  • 10. Фриланг Александр
  • 11. Кавалёв Сергей
  • 12. Степанов Дмитрий
  • 13. Барский Игорь
  • 14. Валюк Дмитрий
  • 15. Исаков Юрий
  • 16. Новгородцев Вячеслав (погиб)
  • 17. Рыбальченко Алексей (погиб)

По данным канала, оба погибших парашютиста —Новгородцев ( на фото ниже слева) и Рыбальченко (справа) — были инструкторами на аэродроме Танай.

Погибшие парашютисты

"В сумме у них за плечами было около 8 000 прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Telegram-канал "360tv" со ссылкой на в региональное отделение ДОСААФ сообщает о девяти погибших в результате крушения воздушного судна, однако других подробностей не предоставляет.

Как сообщалось, в Беларуси в г. Барановичи Брестской области 19 мая выполнявший учебный полет самолет Як-130 ВВС страны разбился, упав в жилом районе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 565

Все по теме:

Россия, Самолет, Жертвы, Парашютисты, Крушение, Кемеровская область, Имена, Л-410.
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