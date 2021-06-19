Крушение самолета в России: опубликован список погибших и пострадавших

Утром в субботу, 19 июня, в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.
Об этом сообщает российский Telegram-канал "LIFE SHOT".
По его информации, на потерпевшем крушение самолёте находились 19 человек: два члена экипажа и 17 парашютистов, которые должны были совершить тренировочные прыжки.
"При взлёте командир доложил об отказе одного из двигателей и начал возвращаться на аэродром, но во время разворота судно зацепилось за дерево и упало на землю", - говорится в сообщении.
В результате ЧП погибли оба члена экипажа и двое парашютистов, остальные получили травмы различной степени тяжести.
Так, по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, четверо пострадавших в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил
Ниже приводим список всех находившихся на борту разбившегося самолета.
Экипаж:
Пассажиры:
По данным канала, оба погибших парашютиста —Новгородцев ( на фото ниже слева) и Рыбальченко (справа) — были инструкторами на аэродроме Танай.
"В сумме у них за плечами было около 8 000 прыжков. Вячеслав также являлся многократным участником рекордов России по групповой парашютной акробатике", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, Telegram-канал "360tv" со ссылкой на в региональное отделение ДОСААФ сообщает о девяти погибших в результате крушения воздушного судна, однако других подробностей не предоставляет.
Как сообщалось, в Беларуси в г. Барановичи Брестской области 19 мая выполнявший учебный полет самолет Як-130 ВВС страны разбился, упав в жилом районе.