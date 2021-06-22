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Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России

Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
15:28 Сегодня Телеграф

В РФ в Красноярском крае в "Ергаках" 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения. Причиной инцидента мог стать голод животного, которое начало преследовать туристов.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Mash".

Предположительно, медведь атаковал людей из-за голода, в результате отсутствия пищи.

В свою очередь туристы проложили опасный маршрут, протекавший через основное место обитания медведя.

Так, туристы привлекли внимание животного и оно пошло по их следу, а когда парень оказался один он, напал. Двое пошли на поиски подростка, тогда медведь напал и на них. Однако, отбиться удалось только с помощью ножа.

Медведя отстрелили сотрудники природного парка, которые прибыли на место. 


Напомним, что 19 июня в РФ в Кемеровской области разбился самолет Л-410. Трагедия произошла на аэродроме "Танай", а на борту самолета находились парашютисты и пассажиры.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Медведь.
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