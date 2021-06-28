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"Гадам нет пощады": пропагандист Лукашенко решил отработать свой "хлеб", облив грязью Запад (видео)

"Гадам нет пощады": пропагандист Лукашенко решил отработать свой "хлеб", облив грязью Запад (видео)
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф

Пропагандист белорусского СТВ Григорий Азаренок, обиженный по указке Александра Лукашенко на Запад из-за санкций, назвал его "сумасшедшим маньяком с ядерным оружием".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Цивилизация рабов и варваров, они ненавидят нас, свободных людей, они не успокоятся, пока с холодной улыбкой не перережут нам горло, – заявил он. - Запад – это сумасшедший маньяк с ядерным оружием. Цивилизация пиратов".

Азаренок обратил внимание, что Запад объявил о санкциях 22 июня. По его словам, западные страны вновь жаждут "прийти на Osten", почувствовать себя хозяевами.

"В очках Хайко Мааса вновь видится огонь Хатыни. Они снова хотят услышать стоны сжигаемых людей", – уверен он.

В заключение пропагандист призвал "боррелей, маасов и фон дер ляйенов" вспомнить лед Березины.

"Вспомните свое унижение и позор, вспомните, как мы били вас, как гнали до Парижа и Берлина. Не рискуйте играть с судьбой", – добавил он, закончив свой монолог фразой: "Гадам нет пощады".

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны подробности домашнего ареста оппозиционного белорусской власти блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. На днях пару выпустили из СИЗО, однако ребята продолжают находиться "в заложниках".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 332

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Беларусь, Видео, Пропагандисты, Григорий Азарёнок.
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