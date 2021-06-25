"Мы находимся в шоке": Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО

В пятницу, 25 июня, стало известно о том, что создателя оппозиционного белорусской власти Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича выпустили из СИЗО. По информации его отца, он находится под домашним арестом.

Об этом сообщает BBC.

Также стало известно о том, что меру пресечения на домашний арест сменили и его девушке Софье Сапеге.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на отца Романа Дмитрия, родители сына пока не видели: парень живет на съемной квартире в Минске.

Также в арендованное жилье из СИЗО въехала и Софья Сапега. Смена пресечения стала настоящей неожиданностью для ее родителей.

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софьи Сергей Дудич, оставив вопрос "Сняты ли с девушки обвинения" без ответа, чтобы не навредить дочери.

Напомним, что Софью задержали 23 мая вместе с экс-главредом ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании. Парня и девушку обвинили в террористической деятельности и отправили в СИЗО.

Как сообщалось ранее, в начале июня Протасевич дал интервью на беларусском телевидении, где засветил в кадре новые шрамы на руках.