"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына

Отец подозреваемого в террористической деятельности журналиста Романа Протасевича Дмитрий рассказал подробности по делу сына, который вышел из СИЗО под домашний арест.

Об этом сообщает ВВС.

Дмитрий Протасевич говорит, что ему сложно комментировать данный шаг властей Беларуси и их цели.

"Может быть, идет политическая игра, - говорит отец Романа, уверяя, что обвинения с сына и его подруги Софьи Сапеги не сняты. - Они все равно под полным контролем властей. Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

Дмитрий Протасевич говорит, что и Софья, и Роман живут в отдельных съемных квартирах. Впрочем, не исключено, что подозреваемым разрешено выходить на улицу.

По словам адвоката Сапеги Антона Гашинского, из СИЗО его подзащитную выпустили 3 дня назад. Девушка уже виделась с родителями - обедала с ними в ресторане возле дома. Гашинский прогнозирует, что судьба Софьи будет "определенной и положительной".

"Думаю, она окажется дома", — надеется адвокат.

Напомним, что Софью задержали 23 мая вместе с экс-главредом ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании. Парня и девушку за сопротивление властям Беларуси обвинили в террористической деятельности и отправили в СИЗО.

Как сообщалось ранее, в начале июня Протасевич дал интервью на белорусском телевидении, где засветил в кадре новые шрамы на руках.