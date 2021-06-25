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"Они все еще в заложниках": Тихановская пролила свет на освобождение из СИЗО Протасевича и Сапеги

"Они все еще в заложниках": Тихановская пролила свет на освобождение из СИЗО Протасевича и Сапеги
10:33 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности домашнего ареста оппозиционного белорусской власти блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. На днях пару выпустили из СИЗО, однако ребята продолжают находится "в заложниках".

Как пишет ВВС со ссылкой на адвоката Сапеги Антона Гашинского, в четверг, 24 июня, его подзащитная встречалась в ресторане с родителями и была в компании человека, похожего на Романа Протасевича. Был ли это действительно блогер - неизвестно. Впрочем, к девушке приставили круглосуточный надзор - двух человек, которые якобы ее охраняют.

"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына

По словам экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской Протасевич и Сапега таким образом остаются в заложниках.

"То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой - это хорошая новость. Но домашний арест - это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А,  значит, они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа - им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии", - говорит Тихановская.

Напомним, что Софью задержали 23 мая вместе с экс-главредом ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании. Парня и девушку за сопротивление властям Беларуси обвинили в террористической деятельности и отправили в СИЗО.

Как сообщалось ранее, в начале июня Протасевич дал интервью на белорусском телевидении, где засветил в кадре новые шрамы на руках.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Беларусь, Домашний арест, Светлана Тихановская, Роман Протасевич, София Сапега.
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