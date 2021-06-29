Россия побила рекорд суточной смертности от коронавируса

В РФ за прошлые сутки умерло 652 человека, при этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.
Об этом во вторник 29 июня сообщили в оперштабе.
В стране установили новый антирекорд, зафиксировав самое большое число заразившихся с начала пандемии - 652, ранее этот показатель был 635 - 24 декабря 2020 года.
Наибольший показатель умерших:
Общее количество умерших от коронавируса в стране насчитывает 134 545 граждан.
В то же время в Москве выявлено 6,2 тыс. случаев COVID-19 за день.
Выздоровели от вируса 4,98 млн людей с момента первого заражения.
С начала пандемии в стране заболели 5,493 млн граждан.
Напомним, что в центрах тестирования Украины за сутки зарегистрировали 182 человека с COVID-19.