Россия побила рекорд суточной смертности от коронавируса

В РФ за прошлые сутки умерло 652 человека, при этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.

Об этом во вторник 29 июня сообщили в оперштабе.

В стране установили новый антирекорд, зафиксировав самое большое число заразившихся с начала пандемии - 652, ранее этот показатель был 635 - 24 декабря 2020 года.

Наибольший показатель умерших:

в Москве - 121 человек,

в Санкт-Петербурге - 119 людей.

Общее количество умерших от коронавируса в стране насчитывает 134 545 граждан.

В то же время в Москве выявлено 6,2 тыс. случаев COVID-19 за день.

Выздоровели от вируса 4,98 млн людей с момента первого заражения.

С начала пандемии в стране заболели 5,493 млн граждан.

Напомним, что в центрах тестирования Украины за сутки зарегистрировали 182 человека с COVID-19.