Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка
Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка

Впервые за более чем год: в Украине менее 200 случаев COVID-19 за сутки

Впервые за более чем год: в Украине менее 200 случаев COVID-19 за сутки
08:35 Сегодня Телеграф

В центрах тестирования Украины зарегистрировали 182 человека с COVID-19.

Об этом сообщили в отчете МОЗ за 29 июня.

Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки фиксировали 8 апреля 2020 года, тогда оно составило 206 человек.

корона

Согласно данным статистики за сутки в стране:

  • 322 украинца попали в больницы,
  • 5 людей умерли,
  • 582 пациента побороли болезнь,
  • 16675 людей прошли ковид-тестирование.

С начала пандемии в стране заразились 2,23 млн людей, 2,16 млн - вылечились, при том, что умерли только 52,3 тыс. человек.

В течение  24 часов в стране больше всего заболевали:

  • 77 людей в Киеве подхватили "корону",
  • 16 человек заразились COVID в Запорожской области,
  • на Николаевщине 15 украинцев получили позитивный тест на коронавирус,
  • 14 жителей киевщины заболели вирусом,
  • 8 человек на Днепропетровщине получили подтверждение наличия коронавируса.

Напомним, что ранее ученые из Австралийского национального университета Яссин Суилми и Рэй Тоблер опубликовали научное исследование, по результатам которого можно судить об вспышке коронавируса давностью более 20 тысяч лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь