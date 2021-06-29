Впервые за более чем год: в Украине менее 200 случаев COVID-19 за сутки

В центрах тестирования Украины зарегистрировали 182 человека с COVID-19.
Об этом сообщили в отчете МОЗ за 29 июня.
Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки фиксировали 8 апреля 2020 года, тогда оно составило 206 человек.
Согласно данным статистики за сутки в стране:
С начала пандемии в стране заразились 2,23 млн людей, 2,16 млн - вылечились, при том, что умерли только 52,3 тыс. человек.
В течение 24 часов в стране больше всего заболевали:
Напомним, что ранее ученые из Австралийского национального университета Яссин Суилми и Рэй Тоблер опубликовали научное исследование, по результатам которого можно судить об вспышке коронавируса давностью более 20 тысяч лет.