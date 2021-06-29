Впервые за более чем год: в Украине менее 200 случаев COVID-19 за сутки

В центрах тестирования Украины зарегистрировали 182 человека с COVID-19.

Об этом сообщили в отчете МОЗ за 29 июня.

Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки фиксировали 8 апреля 2020 года, тогда оно составило 206 человек.

Согласно данным статистики за сутки в стране:

322 украинца попали в больницы,

5 людей умерли,

582 пациента побороли болезнь,

16675 людей прошли ковид-тестирование.

С начала пандемии в стране заразились 2,23 млн людей, 2,16 млн - вылечились, при том, что умерли только 52,3 тыс. человек.

В течение 24 часов в стране больше всего заболевали:

77 людей в Киеве подхватили "корону",

16 человек заразились COVID в Запорожской области,

на Николаевщине 15 украинцев получили позитивный тест на коронавирус,

14 жителей киевщины заболели вирусом,

8 человек на Днепропетровщине получили подтверждение наличия коронавируса.

Напомним, что ранее ученые из Австралийского национального университета Яссин Суилми и Рэй Тоблер опубликовали научное исследование, по результатам которого можно судить об вспышке коронавируса давностью более 20 тысяч лет.