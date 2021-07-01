Женщины и мужчина устроили нешуточную драку в очереди на вакцинацию: инцидент попал на видео

В РФ в подмосковном Пушкине произошла драка в очереди на прививку.

Об этом в среду 30 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

В результате инцидента пострадали две женщины.

Со слов очевидцев в ТЦ "Акварель" мужчина попытался пройти на вакцинацию без очереди. Женщины преградили ему дорогу из-за чего и началась потасовка.

Одна из пострадавших получила перелом челюсти.

Детали происшествия выясняются.

Видео снятое одним из очевидцев инциента:

Напомним, что ранее в РФ установили новый антирекорд, зафиксировав самое большое число заразившихся с начала пандемии - 652 человека. При этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.

29 июня в столице РФ Москве врач самостоятельно подключил себя к аппарату ИВЛ и умер.