Хозяйка отеля в Анапе оправдалась за крики с матом на посетителей, но облажалась еще больше (видео)

Хозяйка гостевого дома "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая "накрыла" нецензурной лексикой своих постояльцев за просьбу убраться в номере, попыталась оправдаться за свою агрессию, но вышло еще хуже, поскольку ее слова задели чувства представителей ЛГБТ.

Соответствующее видео c оправданиями хозяйки отеля опубликовали в Telegram-канале "RT на русском".

"Я как гражданин Российской Федерации не приемлю ЛГБТ", - заявила она, отметив, что все видели только то, что им разрешили видеть.

По ее словам, когда она зашла в номер, женщины находившиеся в нем, целовались и именно это вызвало приступ агрессии, который вылился в волну нецензурной лексики в адрес женщин.

Как сообщалось, ранее в России посчитали, что отдых в ОАЭ стоит дешевле, чем в оккупированном Крыму.