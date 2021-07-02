"Метлой выгонять вас, козлов!" Женщина устроила скандал в такси из-за водителя-иммигранта (видео)

Пассажирка в Москве обматерила таксиста-иностранца. Видео разлетелось в Сети. Она обвиняет его в том, что иммигранты "делают деньги" на жителях Москвы и заявляет, что их "нужно гнать метлой". Видео появилось в российском Телеграмм-канале "Baza".

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Водитель на агрессию пассажирки не реагировал и продолжал вести машину. В конце видео женщина пообещала больше не садиться в такие машины.

Ранее "Телеграф" писал о скандальной пассажирке, которая набросилась на водителя с кулаками.

Также в Сеть попало видео скандала из отеля в Анапе, где хозяйка отеля накинулась на постояльцев за просьбу убрать в номере. После такого туристы съехали из гостиницы.