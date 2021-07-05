Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение

Президент России Владимир Путин на днях подписал закон, которым запрещается называть "шампанским" любой напиток, произведенный за пределами страны. Таким образом, перед необходимостью менять маркировку предстали и производители настоящего шампанского, то есть из французской провинции Шампань.

Как сообщает Радио Свобода, такое требование вызвало возмущение у Французского объединения производителей шампанского (Comité Champagne).

Организация призвала дипломатов Франции и ЕС повлиять на Россию с целью изменения этого закона, а производителей шампанского - прекратить поставку продукции в РФ.

Там напомнили, что "шампанское" является защищенным географическим названием, которое применяется к особому сорту игристых вин, произведенных в определенном регионе, из особых сортов винограда и по специфической технологии.

Вместе с тем, они обвинили РФ в том, что та подорвала весь достигнутый за двадцать лет переговоров прогресс в защите маркировки настоящего шампанского.

Напомним, один из производителей шампанского, компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), все же пошла на условия РФ и согласилась называть свои напитки "игристым вином".