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Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение

Россия может остаться без настоящего шампанского: скандал с законом Путина получил продолжение
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин на днях подписал закон, которым запрещается называть "шампанским" любой напиток, произведенный за пределами страны. Таким образом, перед необходимостью менять маркировку предстали и производители настоящего шампанского, то есть из французской провинции Шампань. 

Как сообщает Радио Свобода, такое требование вызвало возмущение у Французского объединения производителей шампанского (Comité Champagne). 

Организация призвала дипломатов Франции и ЕС повлиять на Россию с целью изменения этого закона, а производителей шампанского - прекратить поставку продукции в РФ. 

Там напомнили, что "шампанское" является защищенным географическим названием, которое применяется к особому сорту игристых вин, произведенных в определенном регионе, из особых сортов винограда и по специфической технологии. 

Вместе с тем, они обвинили РФ в том, что та подорвала весь достигнутый за двадцать лет переговоров прогресс в защите маркировки настоящего шампанского. 

Напомним, один из производителей шампанского, компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), все же пошла на условия РФ и согласилась называть свои напитки "игристым вином"

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Франция, Россия, Шампанское.
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