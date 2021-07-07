У России произошел новый воздушный инцидент с США над Черным морем (видео)

Два истребителя Су-30 подняли в воздух российские войска вечером 6 июля из-за самолета США Boeing P-8 Poseidon. Об этом стало известно из видео, которое распространило Минобороны РФ.

Видео опубликовали ряд РосСМИ.

Граница РФ, согласно сообщению Минобороны России, нарушена не была и полет истребители выполняли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Самолет США был замечен РФ над нейтральными водами Черного моря.

Инцидент совпал по времени с учениями Sea Breeze, которые Россия отслеживает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эсминец Defender, который в среду прошел близ Крымского полуострова в районе Севастополя, сделал это намеренно.