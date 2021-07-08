"Зря деньги тратили?!" Забитые пляжи Сочи после стихийного бедствия развеселили сеть (видео)

Непогода в Сочи не остановила туристов. После проливных дождей, когда из берегов вышла река Хорота, город подтопило. В результате разгула стихии несколько человек погибли.

Но это не смутило часть отдыхающих. Позагорать и принять морские ванны они вышли прямо на забросанный мусором и обломками бревен берег.

Об этом сообщают многочисленные местные Телеграм-каналы. На размещенных видео видно, что техника убирает прямо рядом с отдыхающими.





На пляжи, которые уже расчистили пока еще не пускают отдыхающих. Одно из противостояний туристки и спасателя попало в Сеть.

Местные власти обещают открыть зоны отдыха как можно быстрее. Но пока в Сочи сохраняется сложная ситуация, из-за подтопления пострадали некоторые районы. На кадрах Роскомоса видна ситуация в городе - грязная дождевая вода все еще стекает в море.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за дождей затопило украинский курорт Коблево.