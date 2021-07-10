Слишком жутко, чтобы быть правдой: сеть шокировало видео из туалета больницы под Москвой

Пользователи сети показали, как выглядит туалет в поликлинике села Чурилково в Московской области.

Соответствующими кадрами поделился пользователь Твиттера под никнеймом Усы Пескова.

Автор видео показал, типичную сельскую больницу, которая много лет не видела ремонта.

Примечательно в этой ситуации то, что поселок находится в 13 километрах от МКАДА или в 30 километрах от здания Кремля.

- Больной, и давно вы в туалет не ходили?

- Да вот как к вам попал

- И не хочется?

- Ага, прям отбило на корню! pic.twitter.com/D1OszbnBXh — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 9, 2021

Пользователи сети, в свою очередь, отметили, что подобное являение наблюдается повсеместно, другие же вспомнили о недавно проведенном британской компанией Domestos конкурсе. Тогда компания пообещала бесплатный ремонт школе с самым худшим в России туалетом.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области для детей-инвалидов организовали отдых в местном Городце, однако до этого их заставили в течение получаса стоять под ливнем на причале из-за визита местных чиновников.