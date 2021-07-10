Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря

Слишком жутко, чтобы быть правдой: сеть шокировало видео из туалета больницы под Москвой

Слишком жутко, чтобы быть правдой: сеть шокировало видео из туалета больницы под Москвой
03:07 Сегодня Телеграф

Пользователи сети показали, как выглядит туалет в поликлинике села Чурилково в Московской области. 

Соответствующими кадрами поделился пользователь Твиттера под никнеймом Усы Пескова. 

Автор видео показал, типичную сельскую больницу, которая много лет не видела ремонта. 

Примечательно в этой ситуации то, что поселок находится в 13 километрах от МКАДА или в 30 километрах от здания Кремля.  

Пользователи сети, в свою очередь, отметили, что подобное являение наблюдается повсеместно, другие же вспомнили о недавно проведенном британской компанией Domestos конкурсе. Тогда компания пообещала бесплатный ремонт школе с самым худшим в России туалетом. 

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области для детей-инвалидов организовали отдых в местном Городце, однако до этого их заставили в течение получаса стоять под ливнем на причале из-за визита местных чиновников. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 85

Все по теме:

Россия, Московская область, Больницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
03 Новый пресс-секретарь Зеленского признался, будет ли читать книгу своей предшественницы Юлии Мендель
04 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
05 В Челябинской области огнем объяты около 5 тысяч гектаров: пожар добрался до поселков (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь