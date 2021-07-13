В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)

В российском Екатерибурге молодая пара в ночь на 13 июля устроила кровавую драку в лифте.

Об этом пишет местное сообщество "Инцидент Екатеринбург" в Фейсбук.

Происшествие произошло по улице Латвийская, 56.

На кадрах видно, что девушка вошла в лифт одна, но ее догнал парень и нанес ей несколько ударов кулаком в лицо. При этом, в кабинку он вошел уже с разбитым лицом.

После выяснения отношений, парень силой вытолкал девушку из лифта.

Спустя некоторое время они вернулись обратно с ведром и тряпками и вместе отмыли кабинку от крови.

Осторожно на кадрах присутствуют сцены насилия!

"По данным нашего источника, эта семья не первый раз попадает в поле зрения жителей дома. По его словам, они ведут асоциальный образ жизни, соседи часто жалуются на громкую музыку из квартиры", - говорится в сообщении.

На следующий день девушка, видимо узнав, что ролик попал в сеть, пришла с баллончиком краски и залила нею камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb)

Как сообщалось ранее, в Иркутске мужчина вылез на наружную сторону балкона 13 этажа с 3-летним ребенком на руках и угрожал спрыгнуть.