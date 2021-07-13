Скачать
Вторник, 13.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине

В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)

В РФ парень с девушкой устроили драку в лифте, а затем вернулись отмывать его от крови (видео)
22:01 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Екатерибурге молодая пара в ночь на 13 июля устроила кровавую драку в лифте. 

Об этом пишет местное сообщество "Инцидент Екатеринбург" в Фейсбук. 

Происшествие произошло по улице Латвийская, 56. 

На кадрах видно, что девушка вошла в лифт одна, но ее догнал парень и нанес ей несколько ударов кулаком в лицо. При этом, в кабинку он вошел уже с разбитым лицом. 

После выяснения отношений, парень силой вытолкал девушку из лифта. 

Спустя некоторое время они вернулись обратно с ведром и тряпками и вместе отмыли кабинку от крови. 

Осторожно на кадрах присутствуют сцены насилия! 

"По данным нашего источника, эта семья не первый раз попадает в поле зрения жителей дома. По его словам, они ведут асоциальный образ жизни, соседи часто жалуются на громкую музыку из квартиры", - говорится в сообщении. 

На следующий день девушка, видимо узнав, что ролик попал в сеть, пришла с баллончиком краски и залила нею камеру

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Инцидент Екатеринбург (@incekb)

Как сообщалось ранее, в Иркутске мужчина вылез на наружную сторону балкона 13 этажа с 3-летним ребенком на руках и угрожал спрыгнуть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Россия, Драка, Екатеринбург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ
02 На российском курорте взорвалась гостиница: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
03 Власти США официально объявили о побочном эффекте американской вакцины - подробности
04 Горячие кадры: 26-летняя Деми Роуз в прозрачном купальнике взбудоражила сеть (фото, видео)
05 В Москве узбеки с киргизами устроили "стенку на стенку": ОМОНовцев на всех участников драки не хватило (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Суд постановил арестовать имущество &quot;правой руки Медведчука&quot;
Суд постановил арестовать имущество "правой руки Медведчука"
Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы
Украина в числе трех стран испытает новую вакцину от Covid-19: потребуется добровольцы
&quot;Наш малыш, наш богатырь&quot;: Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца
"Наш малыш, наш богатырь": Даша Квиткова родила Никите Добрынину первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь