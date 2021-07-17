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У Лаврова обиделись на визит спецпредставителя ОБСЕ в Киев, и поставили Украине "диагноз"

У Лаврова обиделись на визит спецпредставителя ОБСЕ в Киев, и поставили Украине "диагноз"
Обновлено 23:08 Сегодня Телеграф Фото: МИД

15 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с специальным представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро. 

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба подтвердил обязательства Украины в сфере защиты свободы слова и независимых СМИ. 

Вместе с тем, он указал на критическую ситуацию со СМИ в оккупированном Крыму и в ОРДЛО, в частности вспомнив о задержании и пытках в Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенка. 

Кроме того, Кулеба указал на то, что Украина имеет большой опыт в противодействии дезинформации как внутри страны, так и на международной арене и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Офисом представителя ОБСЕ в этом вопросе.

Факт этой встречи и обсуждаемые вопросы не могли пройти мимо МИД России, в котором заявили о "творящихся в Украине безобразиях". 

В частности, там вновь вспомнили о закрытии "каналов Медведчука" и запрете на вещание российских пропагандистских каналов. 

Кроме того досталось и заявлению Кулебы о ведущей роли Украины в обеспечении свободы слова в регионе. 

"Здесь нечего добавить, диагноз – мания величия на фоне агрессивной русофобии", - заявили в российском МИД. 

Раскритиковали и Рибейро за ее слова о том, что Украина привержена демократическим ценностям. 

"Возможно, она имела в виду Киевскую Русь?", - съязвили в России. 

Как сообщалось ранее, глава Кремля Владимир Путин написал статью, в которой рассуждал об "историческом единстве украинцев и россиян". 

Позже руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" Дмитрий Громаков высказал "Телеграфу" мнение, что Путин этой статьей оправдывает российскую агрессию и открыто угрожает Украине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, МИД, СМИ, Дмитрий Кулеба, Тереза Рибейро.
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