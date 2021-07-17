У Лаврова обиделись на визит спецпредставителя ОБСЕ в Киев, и поставили Украине "диагноз"

15 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с специальным представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба подтвердил обязательства Украины в сфере защиты свободы слова и независимых СМИ.

Вместе с тем, он указал на критическую ситуацию со СМИ в оккупированном Крыму и в ОРДЛО, в частности вспомнив о задержании и пытках в Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенка.

Кроме того, Кулеба указал на то, что Украина имеет большой опыт в противодействии дезинформации как внутри страны, так и на международной арене и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Офисом представителя ОБСЕ в этом вопросе.

Факт этой встречи и обсуждаемые вопросы не могли пройти мимо МИД России, в котором заявили о "творящихся в Украине безобразиях".

В частности, там вновь вспомнили о закрытии "каналов Медведчука" и запрете на вещание российских пропагандистских каналов.

Кроме того досталось и заявлению Кулебы о ведущей роли Украины в обеспечении свободы слова в регионе.

"Здесь нечего добавить, диагноз – мания величия на фоне агрессивной русофобии", - заявили в российском МИД.

Раскритиковали и Рибейро за ее слова о том, что Украина привержена демократическим ценностям.

"Возможно, она имела в виду Киевскую Русь?", - съязвили в России.

Как сообщалось ранее, глава Кремля Владимир Путин написал статью, в которой рассуждал об "историческом единстве украинцев и россиян".

Позже руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" Дмитрий Громаков высказал "Телеграфу" мнение, что Путин этой статьей оправдывает российскую агрессию и открыто угрожает Украине.