По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)

Золотой унитаз с особняка задержанного 20 июля начальника ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, стоит 20 тысяч рублей (прибл. 7 тыс. грн). Купила его любовница чиновника Елена Псел в Китае, когда занималась торговлей бытовыми товарами.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Два автомобиля BMW, изъятые в чиновника, также по документам принадлежат женщине и были взяты в кредит, который честно выплачивали.

Сафонов же с официально оформленного имущества имеет дачу в Ставрополе стоимостью 2,5 млн рублей (прибл. 920 тыс.грн), жилой дом в станице Новомарьевская на 232 квадрата, стоимость которого 1,3 млн рублей (около 500 тыс. грн), а также долю в ставропольской квартире.

Сейчас известно, что Псел зарабатывает на сдаче помещений в аренду, продажами в Интернете и получает материальную помощь от родителей.

О женщине также известно то, что из-за нее Сафонов в 2018 году развелся со своей супругой Ириной и бросил ее с двумя детьми.

Начальник ГИБДД переехал жить в широко обсуждаемый сейчас "Версальский дворец" уже после развода и поселился там с Еленой Псел, на которую и оформил особняк.

Сейчас у 36-летней Псел и Сафонова есть совместные дети, но штампа в паспорте пара так и не поставила, ведь в России отменили большинство обязательных штампов, в том числе о регистрации и расторжении брака.

Ранее "Телеграф" показывал видео особняка начальника УГИБДД Сафонова - в кадр попал и золотой унитаз за 20 тыс. рублей.