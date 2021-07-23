В России рухнул железнодорожный мост: прервалась одна из ключевых транспортных артерий страны (фото)

Проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в Турции, прошли и в России, где из-за стихии рухнул железнодорожный мост.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что ЧП произошло около 9:00 23 июля в Забайкальском крае. Мост рухнул на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, которая является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих всю страну.

Сообщается, что движение поездов, в частности - пассажирских, остановили в обоих направлениях на неопределенное время. На месте сейчас работает оперативная группа спасателей и аварийно-восстановительные поезда.

Отметим, что в этом районе также разрушены пять автомобильных мостов, а вода смыла порядка 650 частных домов.

Напомним, в китайском городе Чжэнчжоу выпало рекордное количество осадков и погибли 12 человек, в связи с чем штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования до максимального.