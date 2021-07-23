Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)

Пока в российской Якутии больше миллиона гектаров объяты огнем, в соседнем Забайкальском крае произошло еще одно ЧП.

Вследствие масштабного наводнения, продолжающегося с конца июня, оказались подтопленными сотни домов в более чем 20 населенных пунктов.

Как сообщает Readovka, в Балейском районе размыло радиоактивный могильник из-за чего жители города Балей начали жаловаться на "химический запах", а после и вовсе начали массово жаловаться на головную боль и зуд.

"В городе Балей проверили 25% домов и обнаружили превышение по целому набору опасных веществ: радон, свинец, мышьяк, цинк, сурьма", - сказано в сообщении.

Там также напомнили, что в тех местах в советские времена находился завод по добыче тория, а отходы производства были захоронены на небольшой глубине неподалеку от жилых домов.

Как сообщалось ранее, 23 июля в Забайкальском крае рухнул один из железнодорожных мостов на одной из ключевых для России транспортных артерий - Транссибирской магистрали.