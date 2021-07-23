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Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)

Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф

Пока в российской Якутии больше миллиона гектаров объяты огнем, в  соседнем Забайкальском крае произошло еще одно ЧП. 

Вследствие масштабного наводнения, продолжающегося с конца июня, оказались подтопленными сотни домов в более чем 20 населенных пунктов. 

Как сообщает Readovka, в Балейском районе размыло радиоактивный могильник из-за чего жители города Балей начали жаловаться на "химический запах", а после и вовсе начали массово жаловаться на головную боль и зуд. 

"В городе Балей проверили 25% домов и обнаружили превышение по целому набору опасных веществ: радон, свинец, мышьяк, цинк, сурьма", - сказано в сообщении. 

Там также напомнили, что в тех местах в советские времена находился завод по добыче тория, а отходы производства были захоронены на небольшой глубине неподалеку от жилых домов. 

Как сообщалось ранее, 23 июля в Забайкальском крае рухнул один из железнодорожных мостов на одной из ключевых для России транспортных артерий - Транссибирской магистрали.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Наводнение, Россия, Стихийное бедствие.
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