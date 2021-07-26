В России матрос пришел на пляж и запустил в человека сигнальную ракету по случаю дня ВМФ (видео)

В России 25 июля в День военно-морского флота произошел вопиющий случай на пляже.

По информации местных СМИ, на пляже в Приморском крае (недалеко от Владивостока) пришел 59-летний мужчина в форме матроса. Невзирая на толпы отдыхающих, он достал ракетницу и осуществил выстрел в небо.

Увы, ракета отлетела в сторону и ранила отдыхающую - 28-летнюю девушку. Скорая увезла пострадавшую в больницу с травмой бедра.

Сейчас по данному факту проводится расследование.

Напомним, в Москве на Красной площади мужчина дважды выстрелил из пистолета в воздух , а потом себе в голову. Оказалось, что это была акция "Контрольный выстрел", устроенная акционистом-художником Павлом Крисевичем, он получил ожог лица и задержан полицией.

Также мы писали, что в Харькове неизвестный открыл огонь по случайному прохожему.