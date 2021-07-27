До мурашек: видео спасения упавшего из окна ребенка покорило сеть

В российском Новокузнецке, на Сибиряков-Гвардейцев, женщина спасла полуторагодовалого малыша, который сорвался со второго этажа дома.
Об этом во вторник, 27 июля, сообщает Telegram-Mash.
По информации паблика, родители ребенка были заняты домашними делами и обратили внимание на сына, когда услышали детский крик.
"Родители были заняты делами по дому и отвлеклись только когда услышали детский крик. Когда они выглянули в окно их сын был на руках у случайной прохожей", - говорится в сообщении.
Как казалось, женщина шла по улице и увидела падающего малыша. По счастливой случайности она вовремя подхватила ребенка, все обошлось ушибами.
Родители, которые находились в состоянии шока забрали ребёнка, но имя спасительницы спросить забыли. Найти и отблагодарить её удалось только с полицией.
Напомним, в курортной Кирилловке полицейские спасли троих детей, которых на надувном матрасе начало уносить в открытое море.
Как сообщал "Телеграм", в Днепропетровске в больнице имени Мечникова врачи сделали ребенку с врожденным уродством на лице сложную операцию и спасли ей жизнь.