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До мурашек: видео спасения упавшего из окна ребенка покорило сеть

До мурашек: видео спасения упавшего из окна ребенка покорило сеть
09:59 Сегодня Телеграф

В российском Новокузнецке, на Сибиряков-Гвардейцев, женщина спасла полуторагодовалого малыша, который сорвался со второго этажа дома. 

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает Telegram-Mash.

По информации паблика, родители ребенка были заняты домашними делами и обратили внимание на сына, когда услышали детский крик.

"Родители были заняты делами по дому и отвлеклись только когда услышали детский крик. Когда они выглянули в окно их сын был на руках у случайной прохожей", - говорится в сообщении.

Как казалось, женщина шла по улице и увидела падающего малыша. По счастливой случайности она вовремя подхватила ребенка, все обошлось ушибами.

Родители, которые находились в состоянии шока забрали ребёнка, но имя спасительницы спросить забыли. Найти и отблагодарить её удалось только с полицией.

Напомним, в курортной Кирилловке полицейские спасли троих детей, которых на надувном матрасе начало уносить в открытое море.

Как сообщал "Телеграм", в Днепропетровске в больнице имени Мечникова врачи сделали ребенку с врожденным уродством на лице сложную операцию и спасли ей жизнь.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Ребенок, Спасение, Окно, Новокузнецк.
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