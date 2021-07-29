Не хватит и на 20 лет: РФ истощила легкодоступные месторождения нефти и золота

Россия хочет направить из федерального бюджета дополнительные миллиарды на поиск полезных ископаемых. Все дело в том, что их запасы истощаются, и проблема усугубляется тем, что новые месторождения в последнее время не открывают.

По информации местных СМИ, в "Росгеологии" заявили, что необходимо увеличить затраты на геологоразведку и выделить еще 25 млрд рублей (340 млн долларов или 9,1 млрд гривен). Мол, этот расход в будущем окупится и увеличит доход страны, которая хочет найти новые месторождения нефти, золота и алмазов.

Отметим, что в 2018-20 годах на поиск и разведку полезных ископаемых Россия потратила 87 млрд рублей. Однако выполнить задачу не удалось по 20 видам "стратегических и дефицитных ресурсов": арктической нефти, золоту, серебру, алмазам, урану, хромовым рудам, свинцу, вольфраму и прочим. И это на фоне того, что темп истощения запасов природных ресурсов вырос практически в два раза.

В Минэнерго РФ говорят, что из 30 млрд тонн запасов ископаемых рентабельными является только 36%. Этого не хватит даже на 20 лет добычи - сетуют российские чиновники.

Напомним, США задумала добывать полезные ископаемые на астероидах.

Также мы писали, что Россия может претендовать на новые земли, и на этот раз целью может стать спорная британская территория в Антарктиде. Ее часть остается важным объектом для исследований. Однако историк Рип Балкли, который изучает миссии РФ в Антарктиде, убежден, что Россия будет претендовать на значительную часть ресурсов континента.