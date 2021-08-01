Секретную тюрьму с крематорием под Петербургом оперативно сровняли с землей, а ее владельцев и не искали

После публикации о подземной тюрьме во Всеволожскому районе Ленинградской области на место прибыла тяжелая техника и засыпала вход в бункер.

Как сообщает издание 47news, объект находится примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга, сооружение было замаскировано под дачный дом. Территорию скрывал от окружающих трехметровый забор. Оно состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки.

Вход был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота. Попасть внутрь можно с помощью бетонной плиты, которая открывалась с помощью гидравлической запорной системы. На дне потайного хода располагалась печь размером с человеческое тело. Журналисты называли это крематорием.

Фото: 47news

Фото: 47news

Фото: 47news

Фото: 47news

В материалах издания сообщалось, что правоохранители были в курсе существования этого бункера. Ранее дом принадлежал экс-сотруднику ФСИН Ренату Алимзанову.

Сразу же после публикации информации о доме в местных СМИ он был снесен по инициативе сотрудников Следственного комитета России.

Первая публикация о таинственной тюрьме появилась 19 июля, а уже через 15 минут на место прибыла техника и зачистили объект. Дом смешали с землей, а вход в подземелье запечатали. На участке остался лишь бетонный остов, где опускалась плита, которая вела к подземным камерам.

Фото: 47news

Фото: 47news

Фото: 47news

Номинальным владельцем журналисты называют петербуржца Владислава Велисевича, и якобы он попросил снести здание.

Как сообщает The Insider, впервые о загадочном доме стало известно после убийства в Петербурге в 2018 году криминального авторитета Бадри Шенгелия. А стоимость тюрьмы могла достигать $500 000. Стоит также отметить, что единой версии о предназначении дома нет ни у следователей, ни у журналистов нет.

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